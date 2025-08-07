» Exportadores do CE afetados com o tarifaço devem ser contemplados pelo Governo Federal, diz Elmano

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), se reuniu com o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB) nesta quinta-feira (7), e afirmou que o apoio do Governo Federal deve beneficiar os exportadores cearenses afetados pela tarifa de 50%, imposta aos produtos brasileiros pela presidência dos Estados Unidos.

O Governo Federal deve anunciar, nos próximos dias, um planejamento para amenizar os impactos das novas tarifas, que iniciou nesta quarta (6).

“É um conjunto de medidas que permite, nos estados, nos reunirmos com cada setor empresarial para garantir competitividade às empresas brasileiras e cearenses. Saio [da reunião] muito satisfeito. Com essas informações, vamos nos reunir com a nossa equipe do Estado para nos preparar e avançar até o anúncio”, reforçou Elmano.

Uma das estratégias, adiantou o governador, poderá facilitar que governos estaduais adquiram, de maneira simplificada, produtos não exportados. “No caso do Ceará, por exemplo, temos uma carga considerável de pescado, de castanha de caju, produtos que podemos comprar e queremos fazê-lo”, acrescentou.

Além disso, o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, esteve em reunião com empresários do setor de supermercados, na manhã desta quinta. O encontro teve como objetivo debater alternativas para reduzir os impactos da nova taxa.

“A maior urgência é direcionar para o consumo interno os produtos perecíveis como pescado, um dos itens que mais exportamos para os Estados Unidos”, ressaltou Chagas.

RELEMBRE:

No primeiro dia da aplicação do tarifaço, quatro medidas foram anunciadas pelo governo do Ceará. Entre elas: o auxílio financeiro às empresas que exportam para os EUA; antecipação de pagamento de créditos; aumento de incentivos fiscais e instalação do comitê estratégico para acompanhar a imposição das medidas.

“Nós queremos, assim, poder auxiliar as empresas cearenses a manter seus negócios nos Estados Unidos. Parte daquilo que não for possível ser mantido poderá ser comprado pelas nossas possibilidades”, afirmou Elmano.