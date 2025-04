» Evandro Leitão promete mais 928 moradias populares em Fortaleza até 2026

Até 2026, Fortaleza terá mais quatro conjuntos habitacionais, beneficiando 928 famílias que poderão morar em residenciais nos bairros Messejana, Paupina, Presidente Vargas ou São Bento. Os contratos para ampliação da oferta de moradias foram assinados nesta segunda-feira (31) pelo prefeito Evandro Leitão (PT).

Na Messejana, serão 240 moradias; na Paupina e no São Bento, serão 200; e o bairro Presidente Vargas será o que receberá mais unidades: 288. O prazo para a conclusão das obras é de 18 meses a partir da assinatura do contrato, ou seja, setembro de 2026.

Segundo a Prefeitura, as obras custarão R$ 157,5 milhões e os recursos foram obtidos por meio do programa federal Minha Casa, Minha Vida, gerido pela Caixa Econômica Federal. Além da construção das residências, também há o comprometimento em investir mais de R$ 1,24 milhão em obras do entorno, como ampliação da iluminação, rede de água, rede de esgoto, drenagem e pavimentação.

HABITAÇÃO EM FORTALEZA

Outros seis conjuntos habitacionais estão em execução em Fortaleza, totalizando aproximadamente 2.400 moradias. Os bairros Granja Lisboa, Quintino Cunha, Lagoa Redonda, Presidente Vargas e Paupina já possuem projetos em andamento. A Secretaria do Desenvolvimento Habitacional (Habitafor) afirma entregar 3.500 unidades habitacionais até 2026.

CADASTRO HABITACIONAL

O Cadastro para Programas Habitacionais tem sistema único para inscrição nos projetos de habitação e deve ser realizado nas Secretarias Executivas Regionais. A família deve apresentar RG e CPF do titular e do cônjuge, comprovante de residência atual, comprovante de renda e o NIS (Cadastro Único).

Caso haja integrante da família com deficiência ou doença crônica grave, é necessário apresentar atestado médico ou laudo do INSS.

Para realizar o Cadastro Único, você deee procurar as Secretarias Regionais, os Centros de Referência de Assistência Social ou os Centros de Referência para População em Situação de Rua (Centros Pop).