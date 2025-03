» Evandro diz ter herdado dívida de R$ 4 bi, e Sarto rebate: “quer encobrir incapacidade de governar”

O ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), decidiu usar as redes sociais para defender sua gestão e rebater as críticas do prefeito Evandro Leitão (PT). O atual gestor disse ter recebido dívidas de mais de R$ 4 bilhões da gestão do antecessor.

No vídeo publicado nas redes sociais neste domingo, em colaboração com Ciro Gomes (PDT), Sarto relembra obras e investimentos feitos no governo, passa pela segurança pública e encerra com uma autodefesa.

Por meio de gráficos, ele cita que deixou para o novo gestor mais de R$ 630 milhões em caixa e uma receita anual que saiu de R$ 7,7 bilhões para R$ 11,4 bilhões.

A resposta veio depois de uma transição polêmica de gestão que se desdobra até hoje. No último sábado (15), durante encontro do secretariado de Fortaleza, Evandro chegou a afirmar que a equipe de Sarto teria escondido informações de gestão para prejudicar o novo governo municipal.

“Apagar as informações da Prefeitura de Fortaleza, isso é um crime, isso não se faz! Só para prejudicar quem estaria assumindo [a prefeitura], no caso, nós”, disse o prefeito da capital.

“INCAPACIDADE DE GOVERNAR”

Em outro momento, Sarto diz que os ataques de Evandro têm o objetivo de desviar a atenção da opinião pública.

“O PT tem se notabilizado pela mentira. Prometeram um Ceará três vezes mais forte e entregaram o estado mais violento do Brasil. Agora, inventam outra mentira: o tal roubo nos cofres da prefeitura. Mais uma tentativa de enganar as pessoas e encobrir sua incapacidade de governar”, afirma o ex-prefeito.

DE COMPANHEIROS A RIVAIS

Antes da filiação de Evandro Leitão ao Partido dos Trabalhadores (PT), oficializada no dia 17 de dezembro de 2023, o atual prefeito de Fortaleza pertencia ao mesmo Partido Democrático Trabalhista, o mesmo de Sarto. Desde sua chegada ao PT, Evandro passou a fazer oposição ao ex-prefeito.