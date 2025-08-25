» Evandro anuncia requalificação de 22 CRAS e outros equipamentos de assistência social em Fortaleza

O prefeito Evandro Leitão (PT) anunciou um pacote de construção e requalificação de equipamentos da rede socioassistencial de Fortaleza. Serão contemplados 22 Centros de Referência de Assistência Social (Cras), quatro Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), três Centros de Cidadania dos Direitos Humanos (CCDHs) , o Centro Pop Benfica e unidades de acolhimento.

Além das requalificações, serão criados seis novos equipamentos de assistência social: CRAS Vila Velha e Pedras, Centro DIA idoso e Instituição de Longa Permanência para Idosos no Conjunto Palmeiras, e Centro de Referência LGBT Janaína Dutra e Casa da Igualdade Racial no Centro.

A primeira etapa das obras já começou neste mês de agosto, contemplando 17 equipamentos. A segunda etapa está prevista para novembro e a terceira para março de 2026, ambas contemplando 11 equipamentos.

A vice-prefeita e titular da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), Gabriella Aguiar (PSD), destaca que cerca de R$ 13 milhões serão investidos, sendo R$ 8 milhões para a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) e R$ 5 milhões para a Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS).

“Nós temos 1,2 milhão pessoas registradas no CadÚnico em Fortaleza, é quase metade da população. Então é justo que a gente tenha vários equipamentos perto dessas pessoas, para que elas possam chegar aos benefícios sociais que tanto precisam”, destaca a vice-prefeita.

O objetivo, segundo a Prefeitura de Fortaleza, é fortalecer a política de Assistência Social e garantir mais qualidade no atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade em todas as regionais de Fortaleza.

CONCURSO PARA ASSISTENTES SOCIAIS

Além do anúncio das requalificações e construções, Evandro Leitão também afirmou que tem um compromisso em realizar um concurso para novos profissionais da assistência social em Fortaleza. Segundo ele, o certame deve ser realizado em 2026 ou 2027.