» Etufor reforça frota de ônibus para primeiro fim de semana do Academia Enem 2025

por Gabriele Reinaldo - 29/08/2025 às 19:39
A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) vai disponibilizar 14 veículos extras para atender os estudantes que participarão do primeiro aulão do Academia Enem 2025, neste sábado (30) e domingo (31), no Ginásio Paulo Sarasate.
O reforço na frota busca garantir mais comodidade e segurança no deslocamento dos alunos, que contam ainda com o benefício da passagem gratuita. O cartão de transporte será entregue junto ao kit distribuído neste primeiro fim de semana do programa.
📍No sábado (30), serão oito veículos extras, distribuídos da seguinte forma: Messejana (02), Parangaba (02), Siqueira (02) e Antônio Bezerra (02). Já no domingo (31), a operação contará com seis ônibus adicionais: Messejana (01), Parangaba (02), Siqueira (02) e Antônio Bezerra (01).
Além dos coletivos disponibilizados especialmente para o evento, os estudantes poderão utilizar as diversas linhas que circulam nas proximidades do Ginásio Paulo Sarasate.
