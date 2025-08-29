» Etufor reforça frota de ônibus para primeiro fim de semana do Academia Enem 2025

Etufor reforça frota de ônibus para primeiro fim de semana do Academia Enem 2025

por Gabriele Reinaldo - 29/08/2025 às 19:39

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) vai disponibilizar 14 veículos extras para atender os estudantes que participarão do primeiro aulão do Academia Enem 2025, neste sábado (30) e domingo (31), no Ginásio Paulo Sarasate.

O reforço na frota busca garantir mais comodidade e segurança no deslocamento dos alunos, que contam ainda com o benefício da passagem gratuita. O cartão de transporte será entregue junto ao kit distribuído neste primeiro fim de semana do programa.

📍No sábado (30), serão oito veículos extras, distribuídos da seguinte forma: Messejana (02), Parangaba (02), Siqueira (02) e Antônio Bezerra (02). Já no domingo (31), a operação contará com seis ônibus adicionais: Messejana (01), Parangaba (02), Siqueira (02) e Antônio Bezerra (01).

Além dos coletivos disponibilizados especialmente para o evento, os estudantes poderão utilizar as diversas linhas que circulam nas proximidades do Ginásio Paulo Sarasate.

