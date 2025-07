» Estados Unidos vão taxar produtos brasileiros em 50%, anuncia Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que os produtos exportados do Brasil para os EUA serão taxados em 50%. A medida entrará em vigor no dia 1º de agosto deste ano.

A implementação da tarifa foi anunciada pelo republicano em carta enviada ao presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo Trump, caso o Governo Federal tente evitar a taxação, o produto estará sujeito a uma tarifa ainda mais alta.

“A tarifa de 50% está muito aquém do necessário para garantir um campo de jogo nivelado entre nossos países. E é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do regime atual”, declarou Trump na carta.

De acordo com o americano, a decisão de aumentar a tarifa teria sido motivada por ataques do Brasil contra as eleições nos Estados Unidos e contra os direitos de liberdade de expressão dos americanos. No entanto, ele não apresentou provas. “Além disso, tivemos anos para discutir nosso relacionamento comercial com o Brasil e concluímos que devemos nos afastar da longa e muito injusta relação comercial engendrada pelas tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil”, comentou.

Trump acrescenta que não haverá tarifas caso o Brasil ou empresas brasileiras construam ou fabriquem produtos dentro dos Estados Unidos. “Faremos tudo o que for possível para obter aprovações rapidamente, profissionalmente e rotineiramente — ou seja, em questão de semanas.”

Por fim, ele disse ser “uma vergonha internacional” o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF).