» Estádio PV recebe Ronaldinho Gaúcho em jogo beneficente ao lado de artistas; confira os detalhes

Na próxima quarta-feira, 23 de abril, o Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, será palco do Jogo da Alegria – Páscoa Ceará Sem Fome. A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos para o programa Ceará Sem Fome, com parte da renda dos ingressos revertida para a compra de cestas básicas destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade.

Entre os participantes confirmados estão o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e artistas como Zé Vaqueiro, Márcia Fellipe, Mara Pavanelly, Poze do Rodo, Matheus Fernandes, Samyra Show, Henrry Freitas, Laninha Show, Alanzinho Coreano e Leo Foguete. Este último, cantor revelação do forró, será o capitão da equipe adversária à de Ronaldinho.

A edição de 2025 contará com uma partida de futebol feminino. A primeira-dama do Estado do Ceará e presidente do Comitê Intersetorial de Governança do programa Ceará Sem Fome, Lia de Freitas, participará da disputa.

O evento incluirá ainda uma programação voltada ao público infantil, com atividades lúdicas antes da realização das partidas principais.

Os ingressos estão disponíveis para compra no site da Central dos Eventos, com valores de 30 reais (meia-entrada) e 60 reais (inteira). A cada ingresso vendido, 15 reais serão revertidos diretamente para a compra de cestas básicas. Além disso, 2.000 crianças em situação de vulnerabilidade social receberão ingressos gratuitos por meio do ticket solidário.

CEARÁ SEM FOME

O Ceará Sem Fome é um programa permanente do Governo do Estado, criado por lei, que tem como foco o enfrentamento da insegurança alimentar. A iniciativa reúne esforços de órgãos públicos, entidades da sociedade civil, empresas e voluntários, com ações voltadas ao acesso regular a alimentos, fortalecimento da agricultura familiar, inclusão social e educação alimentar e nutricional.

Serviço Data: 23 de abril (quarta-feira) Horário: A partir das 18h Local: Estádio Presidente Vargas – Rua Mal. Deodoro, nº 1187, Benfica, Fortaleza Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira) Vendas: Site Central dos Eventos