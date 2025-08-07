» Estacionamento da Arena Castelão terá vagas reduzidas nos próximos jogos

Jangadeiro FM
por Gabriele Reinaldo - 07/08/2025 às 18:50
O estacionamento da Arena Castelão, em Fortaleza, terá vagas reduzidas nos próximos jogos. A mudança passa a valer a partir deste sábado (9), quando Fortaleza e Botafogo entram em campo pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
A redução ocorre porque o estacionamento da Arena Castelão vai sediar dois eventos nos dias 16 e 23 deste mês. O secretário do Esporte, Rogério Pinheiro, explicou que o local é multiuso: recebe desde jogos até eventos culturais.
“O equipamento se consolidou como um espaço multiuso de referência para o estado e recebe desde jogos de grande importância a eventos, shows e atividades que movimentam a economia e o turismo”, afirmou Rogério.
A Secretaria do Esporte orienta que os torcedores cheguem cedo aos jogos, utilizem o transporte público ou façam carona solidária para reduzir a quantidade de veículos no entorno da arena.
09/08 – Brasileirão (Fortaleza x Botafogo)
Est. Coberto: 1.500 vagas
Est. Externo: 1.000 vagas
TOTAL: 2.500 vagas
12/08 – Copa Conmebol Libertadores (Fortaleza x Veléz Sársfield)
Est. Coberto: 1.500 vagas
Est. Externo: 1.000 vagas
TOTAL: 2.500 vagas
16/08 – Brasileirão (Ceará x Bragantino)
Est. Coberto: 1.500 vagas
Est. Externo: 0 vagas
TOTAL: 1.500 vagas
