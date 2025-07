» “Escolha de Sofia”: o dilema brasileiro diante das tarifas de Trump

O Brasil se encontra, neste momento, diante de um dos dilemas mais delicados de sua política externa e econômica recente, uma verdadeira “escolha de Sofia”. Com a iminência da aplicação de tarifas de até 50% por parte dos Estados Unidos, determinadas pelo presidente Donald Trump, os produtos brasileiros exportados para o mercado norte-americano estão sob ameaça.

Para o economista e doutor em Relações Internacionais, Igor Lucena, o país tem duas opções:

▫A primeira seria retaliar. O Brasil poderia responder com medidas como a imposição de tarifas equivalentes sobre produtos norte-americanos, a quebra de patentes ou outras ações que buscassem pressionar os EUA a recuar da decisão. No entanto, essa escolha carrega um risco significativo: Trump poderia reagir de forma ainda mais dura, elevando as tarifas para até 100% e tornando a situação dos exportadores brasileiros inviável.

▫A segunda alternativa seria buscar um caminho diplomático: negociar com empresários brasileiros e norte-americanos para tentar reduzir as tarifas e, ao mesmo tempo, abrir parte do mercado brasileiro para produtos dos EUA.

“O ponto central disso tudo é que o Brasil não pode ficar parado. As tarifas de Donald Trump estão forçando o Brasil a tomar uma atitude internacional que nunca tomamos, para o bem ou para o mal”, afirma Lucena.

