» Empresário dono de rádio no Ceará é morto no dia do aniversário na Av. Washington Soares

Um empresário no ramo de comunicação e iluminação pública foi assassinado na Avenida Washington Soares, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira (30), dia do seu aniversário.

Vinícius Cunha Batista, de 47 anos, era natural de Ibicuitinga, morava em Limoeiro do Norte e estava na capital quando foi morto a tiros.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Militar, da Perícia Forense e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil foram acionadas e realizaram diligências no local.

“O DHPP está a cargo dos trabalhos investigativos com o objetivo de elucidar os fatos acerca do caso, bem como identificar e capturar os suspeitos de envolvimento com o crime”, finalizou.

A vítima era proprietária da Rádio Uirapuru Jaguaribana, com unidades em Morada Nova e Limoeiro do Norte; da Provale, empresa de iluminação pública; Serven Tech e MAVI distribuidora. Ele deixa esposa e duas filhas.