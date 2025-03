» Empreender no Brasil: perspectivas otimistas e a necessidade de mais apoio aos pequenos negócios

Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião do Jornal Jangadeiro.

Desde o fim da pandemia da Covid-19, o empreendedorismo tem se fortalecido no Brasil. De janeiro a outubro de 2024, conforme a Receita Federal, foram abertas 3,7 milhões de empresas, a maioria composta por microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, os chamados pequenos negócios.

No Ceará, a conjuntura não é diferente. No mesmo período, segundo o IBGE, foi registrada a abertura de 97 mil pequenos negócios, o que representa 97% do total de 99,6 mil empresas abertas no estado.

As micro e pequenas empresas são responsáveis pela maior parte dos empregos com carteira assinada gerados no Ceará. Em 2024, com base no Caged, 82% dos empregos do estado foram ofertados por este segmento empresarial.

O avanço do empreendedorismo no país e no Ceará tem sido motivado por fatores como o crescimento econômico, a geração de empregos e o aumento do poder de compra. Aliado a isso, programas governamentais, como o Acredita, Ceará Credi e Ceará Sem Fome, desempenham papel importante no estímulo ao surgimento de novos negócios.

Somam-se as medidas voltadas à desburocratização e melhoria do ambiente empresarial, promovidas pelo Sebrae/CE, Junta Comercial e prefeituras, que facilitam a formalização e o desenvolvimento das empresas. O acesso à orientação e capacitação também tem sido ampliado, possibilitando que empreendedores em todas as regiões do estado contem com apoio técnico para a gestão dos negócios.

Destaca-se o crescimento da participação de jovens no empreendedorismo nos últimos anos. O IBGE aponta aumento de 23% no número de empreendedores entre 18 e 29 anos de 2013 a 2023.

Os cenários para o empreendedorismo são promissores, mas a sociedade brasileira precisa valorizar os pequenos negócios como protagonistas da “economia real”, que fomentam o desenvolvimento. Apoiá-los é essencial para consolidar um ambiente mais dinâmico e propício às atividades empreendedoras.

▪️ Joaquim Cartaxo é arquiteto urbanista e diretor superintendente do Sebrae/CE.