» Embaixada dos EUA no Brasil chama Moraes de “descontrolado”

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil afirmou, em novo texto nas redes sociais, que Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), é um “descontrolado” e “violador de direitos”. A publicação foi dada pelo vice-secretário do Departamento de Estado americano, Christopher Landau, nesta quarta-feira (17).

“Os Estados Unidos continuam a esperar que o Brasil contenha o descontrolado ministro do STF Moraes, antes que ele destrua completamente a relação que nossos grandes países desfrutam há mais de dois séculos”, comentou.

A publicação diz que Moraes está atrapalhando a relação entre o Brasil e os EUA. De acordo com a embaixada, Moraes é um “violador de direitos” por perseguição política.

“O Brasil está permitindo que esse violador de direitos humanos, já sancionado, dobre a aposta em seu abuso do processo judicial para perseguir uma agenda descaradamente política. Os Estados Unidos não permitirão que Moraes estenda seu regime de censura ao nosso território”, afirmou a embaixada.

Embora a declaração não tenha citado diretamente, a publicação foi feita após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na qual Moraes é relator da ação penal. O ministro também foi quem determinou a prisão domiciliar do ex-presidente, em agosto, após descumprimento de medidas cautelares.