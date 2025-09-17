» Embaixada dos EUA no Brasil chama Moraes de “descontrolado”

Jangadeiro FM

BandNews FM

TV Jangadeiro

TV - SEGUNDA A SEXTA

18h30

FM - SEGUNDA A SEXTA

6h às 7h, 9h20 às 11h

Embaixada dos EUA no Brasil chama Moraes de “descontrolado”

por Gabriele Reinaldo - 17/09/2025 às 19:46

(Foto: Rosinei Coutinho/STF)

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil afirmou, em novo texto nas redes sociais, que Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), é um “descontrolado” e “violador de direitos”. A publicação foi dada pelo vice-secretário do Departamento de Estado americano, Christopher Landau, nesta quarta-feira (17).

“Os Estados Unidos continuam a esperar que o Brasil contenha o descontrolado ministro do STF Moraes, antes que ele destrua completamente a relação que nossos grandes países desfrutam há mais de dois séculos”, comentou.

A publicação diz que Moraes está atrapalhando a relação entre o Brasil e os EUA. De acordo com a embaixada, Moraes é um “violador de direitos” por perseguição política.

“O Brasil está permitindo que esse violador de direitos humanos, já sancionado, dobre a aposta em seu abuso do processo judicial para perseguir uma agenda descaradamente política. Os Estados Unidos não permitirão que Moraes estenda seu regime de censura ao nosso território”, afirmou a embaixada.

Embora a declaração não tenha citado diretamente, a publicação foi feita após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na qual Moraes é relator da ação penal. O ministro também foi quem determinou a prisão domiciliar do ex-presidente, em agosto, após descumprimento de medidas cautelares.

Veja também

Segurança

Homem acusado de matar ex-cunhada é preso após se entregar à polícia
Economia

Feirão Serasa Limpa Nome oferece descontos de até 99%; renegociações podem ser feitas nos Correios
Segurança

Adolescente é vítima de importunação sexual em área nobre de Fortaleza

Últimas notícias

Segurança

Homem acusado de matar ex-cunhada é preso após se entregar à polícia
Economia

Feirão Serasa Limpa Nome oferece descontos de até 99%; renegociações podem ser feitas nos Correios
Segurança

Adolescente é vítima de importunação sexual em área nobre de Fortaleza
Ver mais

Jangadeiro FM

BandNews FM