» Em Fortaleza, passageiros de ônibus podem desembarcar fora do ponto após às 23h

Quem precisa utilizar o transporte público durante a madrugada compartilha uma preocupação comum: descer em pontos com pouca movimentação devido ao horário.

No entanto, em Fortaleza, os passageiros de ônibus têm um direito que garante mais segurança: entre as 23h e as 5h, é permitido desembarcar em qualquer local ao longo do trajeto, mesmo fora das paradas estabelecidas, desde que esteja dentro do percurso da linha.

O benefício é válido para qualquer pessoa, e os motoristas são obrigados a atender ao pedido de parada. Em caso de descumprimento da norma, o passageiro pode registrar a ocorrência por meio da Central 156 ou junto aos funcionários da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) nos terminais de integração.

O não cumprimento da determinação pode resultar em multa para a empresa permissionária.

A Jangadeiro conversou sobre o tema com o diretor técnico da Etufor, Jardson Cruz.

📲Assista ao vídeo e confira os detalhes.