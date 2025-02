» Elmano decreta ponto facultativo na segunda e terça-feira de Carnaval para servidores públicos

O governador Elmano de Freitas assinou um decreto, nesta quarta-feira (26), tornando ponto facultativo a segunda-feira (3) e a terça-feira (4) de Carnaval para os servidores e empregados públicos. O documento ainda determina que o expediente na quarta-feira de Cinzas (5) deverá começar às 13h.

O decreto, contudo, garante a manutenção de serviços essenciais e de interesse público como o fornecimento de água, o trabalho feito por Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Ceará (PCCE), Perícia Forense (Pefoce) e Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

Funcionarão normalmente os atendimentos médico-hospitalares, como de ambulatórios médicos especializados com consultas previamente marcadas; o serviço pré-hospitalar do Samu Ceará; o Sistema de Licitações, por meio da Procuradoria Geral do Estado; além das atividades vinculadas à rede de comunicação de dados da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), da Central de Atendimento Telefônico da Ouvidoria e os pontos fiscais da Secretaria da Fazenda do Ceará.