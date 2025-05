» Elmano autoriza mais de 13 mil cirurgias eletivas em hospitais públicos, privados e filantrópicos

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), informou, nesta quinta-feira (22), a contratação de mais 13.500 cirurgias eletivas – procedimentos que podem ser realizados sem urgência. Segundo o anúncio, feito nas redes sociais do político, as cirurgias serão realizadas tanto em hospitais públicos quanto em hospitais da rede privada e filantrópica.

“Autorizei a contratação de cerca de 13.500 cirurgias eletivas a mais, das já realizadas na nossa rede pública estadual”, comunicou Elmano.

As cirurgias contratadas são das seguintes especialidades: cardiologia (adulto e pediátrica), ortopedia, endometriose e oftalmologia. O governador explica que, antes, o credenciamento de cirurgias extras era feito apenas com instituições privadas.

Elmano também destacou que, somente este ano, o governo do estado já autorizou a contratação de mais de 44 mil cirurgias eletivas, que já foram realizadas. Além disso, o petista afirma que o Ceará já soma mais de 324 mil cirurgias.

“Seguimos firmes, trabalhando com dedicação para garantir saúde de qualidade para todas e todos os cearenses”, declarou o governador.