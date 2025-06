» Elmano anuncia ponto facultativo na sexta para servidores públicos estaduais

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou ponto facultativo para servidores públicos do Ceará nesta sexta-feira (20), por conta do feriado de Corpus Christi, celebrado na quinta-feira (19). O anúncio foi feito através das redes sociais.

Com isso, funcionários públicos terão quatro dias de folga, juntando ainda com o descanso do final de semana.

“Informo aos cearenses que estarei decretando ponto facultativo na próxima sexta-feira (20), em virtude do Dia de Corpus Christi na quinta, data tão importante para a fé Cristã, que celebra a presença real de Jesus na Eucaristia. O decreto que estabelece a medida assegura o funcionamento das atividades essenciais em áreas como Saúde e Segurança Pública, entre outras”, declarou o governador.

ENTENDA O FERIADO

O dia de Corpus Christi tem uma data variável no calendário anual, acontecendo sempre 60 dias depois do feriado de páscoa. É considerado o dia no qual Jesus Cristo instituiu o sacramento da Eucaristia, celebrado pela Igreja Católica. A data começou a ser comemorada na Idade Média.

No calendário nacional, o Dia de Corpus Christi é ponto facultativo, mas Estados e municípios podem considerá-lo feriado local, como o Ceará. O dia será feriado em 18 capitais brasileiras, incluindo Fortaleza.

E por aí, como você vai aproveitar o feriado?