» Elmano anuncia medidas para enfrentar tarifa dos Estados Unidos e proteger economia do Ceará

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou nesta quinta-feira (31) uma série de medidas, em parceria com o Governo Federal, para conter os impactos econômicos da tarifa de 50% imposta pelo governo dos Estados Unidos aos produtos exportados do Brasil, medida que também afeta o comércio do Ceará, uma vez que o país norte-americano é o maior parceiro comercial do estado.

Em pronunciamento, o governador informou que irá se reunir com o consulado da China para fortalecer o mercado e buscar expandir a exportação do Ceará ao país.

Para evitar prejuízos aos produtores, o Governo do Ceará também estuda a possibilidade de adquirir as mercadorias, principalmente as perecíveis, para utilizá-las em políticas públicas do estado.

Sem detalhar se as medidas envolverão concessão de crédito ou isenção de impostos, Elmano afirmou que o estado pode adotar ações econômicas que auxiliem as empresas, desde que mantenha “equilíbrio fiscal do Estado que é prioridade absoluta”.

De acordo com o governador, a partir desta quinta-feira, representantes da Casa Civil, da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado realizarão encontros individuais com os setores mais impactados, como os de pescados, castanha e caju, água de coco, cera de carnaúba, couro e calçados.

Elmano afirmou que está em contato com a Receita Federal e com o IBAMA no Ceará e com a administração do Porto para agilizar o envio de insumos antes do dia 6 de agosto, data em que a tarifa entra em vigor.

O governador informou ainda que está em constante diálogo com o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB), e que na sexta-feira (1º) terá uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, junto com representantes do setor produtivo do Ceará e secretários estaduais.

Por fim, Elmano classificou a tarifa como “absurdo injustificável” e “ameaça à economia e aos empregos” do Ceará.

“Farei tudo o que estiver ao meu alcance para que nossos produtores e nossa economia não sofram tantas consequências. Neste momento difícil, estou ao lado das nossas empresas e dos nossos produtores, do maior ao mais humilde.”