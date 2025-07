» Eleições 2026: Lula lidera em todos cenários de 1º turno e empata apenas com Tarcísio

O atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as pesquisas em todos os cenários de 1º turno nas eleições de 2026. O dado foi revelado na Pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (17), e mostra que o presidente empataria apenas com o governador de SP, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no limite da margem de erro.

A pesquisa traçou quatro cenários de 1º turno e oito cenários de 2º turno. A lista de eventuais candidatos inclui Lula, Bolsonaro, Tarcísio, Michelle Bolsonaro (PL), Ratinho Júnior (PSD), Eduardo Leite (PSD), Eduardo Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União).

Na pesquisa anterior, divulgada em junho, Lula empatava em eventual 2º turno com Bolsonaro, Tarcísio, Ratinho Jr., Michelle e Eduardo Leite. É a primeira vez, desde que começou a ser feita com esses nomes, em março, que a pesquisa mostra Bolsonaro perdendo para Lula num eventual segundo turno.

De acordo com Felipe Nunes, diretor da Quaest, as simulações mostraram os efeitos negativos da associação de Bolsonaro ao tarifaço de Trump contra o Brasil. Na pesquisa anterior, ele e Lula estavam numericamente empatados, com 41% cada. Agora, Lula abriu 6 pontos de vantagem.

Felipe ainda comentou em publicação nas redes sociais sobre um possível candidato da direita. “Se Bolsonaro não for candidato, a população brasileira acredita que Tarcísio deveria ser o nome da direita em 2016. Mas chama atenção que, da pesquisa de maio pra julho, Tarcisio e Michelle perderam apoio, cedendo lugar a Eduardo Bolsonaro, que duplicou sua torcida entre as duas pesquisas”.

Nunes avalia que o tarifaço também afetou Tarcísio: na pesquisa divulgada em junho, o governador de São Paulo estava um ponto atrás de Lula. Agora, oscilou negativamente (dentro da margem de erro), e está quatro pontos atrás.

A pesquisa Quaest foi encomendada pela Genial Investimentos e realizada entre os dias 10 a 14 de julho. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais, em 120 municípios do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.