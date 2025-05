» Do Vaticano ao Ceará: o contraste entre fé e violência

➡️ Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do Jornal Jangadeiro.

“Habemus Papam”. É a notícia da semana. A imprensa busca repercuti-la. Como diz a canção, “o papa é pop, o pop não poupa ninguém”. Pois bem, apesar de ser uma tradição milenar, o certo é que a novidade reluz em meio a outras notícias desbotadas de tão repetidas.

Não fosse o Conclave, nossa grande notícia seria a condenação de um dos réus pela Chacina das Cajazeiras a 790 anos de cadeia. O caso aconteceu em 2018, em Fortaleza. Guerra de facções. O desfecho coincidiu com a consumação de uma nova chacina, na Barra do Ceará. Sete anos depois, guerra de facções. Vez por outra alguém é condenado por uma chacina e, mesmo assim, elas não param de acontecer.

Essa recorrência mórbida banaliza a tragédia. Os jornais generalistas assimilaram a lógica dos programas policiais. O sujeito quer saber sobre o feriado e acaba vendo corpos ensanguentados. “São os fatos”, lamentam os jornais, em conclusão confirmada por aliados do governo e questionada pela oposição.

A oposição culpa o governo pela violência, e o governo acusa a oposição de não apresentar alternativas. Nada de novo. No Brasil, tudo o que é óbvio se transforma em ambiguidade política. Tanto governistas como opositores, divergências à parte, estão “muito bem, obrigado”. Eu sei, existem as exceções; mas, por serem raras, confirmam a regra. Por fim, todos bradam que suas interpretações são as únicas que realmente retratam os fatos.

Creio que há algo de hipnotizante nisso tudo. As vozes dos âncoras de jornais, dos entrevistados, influenciadores ou de autoridades se misturam em nossas mentes, com a repetição dos mesmos gatilhos de sempre: sangue, tiros, chacina, facções, fake news, investimentos, reação, medo, tráfico… O resultado é uma profunda sensação de desânimo, de apatia, uma prostração rendida diante da realidade. Fazer o quê? Acreditar em quem?

Então eis que surge a notícia de um novo papa pop, soberana, lembrando que existem outras dimensões da vida e que esperar por um milagre é sempre a última esperança. Oremos.

▪️ Wanderley Filho é colunista de política da Jangadeiro BandNews FM 101.7.