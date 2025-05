» Divaldo Franco morre aos 98 anos; líder espírita no Brasil era considerado sucessor de Chico Xavier

O médium Divaldo Franco, líder religioso espírita no Brasil considerado sucessor de Chico Xavier , morreu aos 98 anos na noite da terça-feira (13), às 21h45. Ele foi fundador da Mansão do Caminho, entidade que acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social na Bahia.

A causa da morte não foi divulgada, mas desde o ano passado, o espírita vinha enfrentando problemas de saúde, incluindo um câncer na bexiga. O velório será realizado no Ginásio da Mansão do Caminho, das 9h às 20h, desta quarta-feira (14). O sepultamento ocorrerá na quinta-feira (15), às 10h, no Cemitério Bosque da Paz. Nas redes sociais, a obra social anunciou o falecimento:

“Divaldo Franco regressou à Pátria Maior, mas seu legado permanece: nas palavras que acolheram tantas almas, nas obras que transformaram vidas e no exemplo de amor em ação”, disse a nota publicada.

Divaldo Pereira Franco nasceu em 5 de maio de 1927, em Feira de Santana, Bahia, sendo o caçula de uma família com 12 irmãos. Formou-se professor primário pela Escola Normal Rural de Feira de Santana em 1943, embora nunca tenha exercido a profissão. Criado em uma família católica, desde a infância relatava ver e ouvir espíritos, desenvolvendo sua mediunidade na juventude, especialmente a psicografia, que é a escrita mediúnica.

Em 1947, já residindo em Salvador, fundou com o amigo Nilson de Souza Pereira o Centro Espírita Caminho da Redenção, que serviu como base para a criação, em 1952, da Mansão do Caminho. Com o passar dos anos, a Mansão do Caminho tornou-se uma das maiores instituições do gênero no Brasil, atendendo diariamente cerca de seis mil pessoas e abrigando mais de três mil.

Sua trajetória religiosa e filantrópica marcou o espiritismo no Brasil, sendo considerado sucessor de Chico Xavier, outro grande expoente da doutrina. Além disso, idealizou o movimento ecumênico “Você e a Paz”, que promove a união e a paz entre diferentes religiões.