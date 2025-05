» “Deus deixou o sertão sem água porque sabia que eu ia trazer”, diz Lula sobre obra do São Francisco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (28) que “Deus deixou o sertão sem água” porque “sabia” que ele se tornaria presidente e traria o recurso para a região Nordeste. A declaração ocorreu durante cerimônia de entrega de um trecho do novo projeto de transposição do Rio São Francisco na Paraíba.

💬 “Era uma obra (transposição do Rio São Francisco) que muita gente não acreditava que a gente fosse fazer. Porque fazia 179 anos. Não estou falando de dez anos, estou falando de 179 anos que se prometia água para essa região. E eu, graças a Deus, descobri uma coisa: Deus deixou o sertão sem água porque sabia que eu ia ser presidente da República e ia trazer água pra cá”, disse Lula.

Ainda na tarde de quarta-feira (28), Lula assinou a ordem de serviço para duplicação da capacidade de bombeamento de água do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco, em Salgueiro, Pernambuco. O governador Elmano de Freitas (PT), estava na cerimônia.

💬“Essa água que sai daqui, chega lá em Fortaleza, atravessa o sertão do Ceará, para gente ter ideia da importância dessa obra. E, hoje, estamos aqui para dobrar a capacidade de água que chega em Salgueiro. E, assim, vai dobrar a quantidade que passa pelo Ceará e chega em Fortaleza, com o Eixão das Águas e com o Ramal do Salgado. É água para o nosso povo beber”, explicou Elmano.

A assinatura da ordem de serviço, no valor de R$ 491,3 milhões, duplica a capacidade de bombeamento de água em todo o Eixo Norte do Projeto de Integração do São Francisco (PISF). Desta forma, a obra amplia a capacidade de 24,75 m³/s para 49 m³/s, beneficiando 237 municípios e cerca de 8,1 milhões de pessoas nos estados do Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.

A transposição do Rio São Francisco é considerada a maior obra de infraestrutura hídrica do Brasil e da América Latina. Iniciada na primeira gestão de Lula em 2002, a obra, quando concluída, irá beneficiar 12 milhões de pessoas em 390 municípios e 294 comunidades rurais.