» Detento é morto por companheiro de facção em presídio de Itaitinga

Um detento foi encontrado morto na Unidade Prisional Itaitinga 1, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), neste domingo (25). Ele entrou em uma luta corporal com outros presos, que pertenciam a uma mesma facção de origem cearense.

O preso assassinado foi identificado como Patrício Bento de França, e ferido gravemente com golpes de cossoco, uma espécie de faca artesanal, geralmente feita com um cabo de vassoura com um pedaço de ferro afiado na ponta.

A Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) informou em nota que, no momento da briga, policiais penais plantonistas fizeram a intervenção imediata, mas não foi o suficiente para evitar a morte do preso.

A equipe de saúde da unidade prestou socorro imediato e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, constatando o óbito.

“Os dois internos faccionados que agiram diretamente na morte do detento foram presos autuados em flagrante e conduzidos para a Delegacia de Polícia para os procedimentos devidos”, afirmou a SAP.