» Cultura empreendedora: entre a permanência e a mudança

Em um ambiente onde coexistem práticas analógicas consolidadas e transformações digitais incessantes, empreender vai além de abrir um negócio: implica desenvolver novas formas de atuar para enfrentar pressões do mercado, lacunas institucionais e desafios do trabalho.

A cultura empreendedora se tornou variável basilar nas dinâmicas socioeconômicas da contemporaneidade, na qual é imperativa a flexibilidade para interagir com os arranjos produtivos tradicionais e as tecnologias disruptivas em constante expansão.

Esta cultura expressa-se na maneira como indivíduos e grupos interpretam riscos, constroem estratégias e buscam sustentar projetos diante de situações de incerteza. Concretiza-se no comportamento empreendedor, que consiste em habilidades, atitudes e conhecimentos fundamentais para identificação de oportunidades, tomada assertiva de decisões e busca de soluções inovadoras diante das diversas circunstâncias do ambiente empresarial. Assim, dinamiza decisões que impedem a estagnação, superam as limitações estruturais e tensionam modelos de produção e consumo superados.

Embora iniciativas individuais, esses comportamentos se fortalecem quando ocorrem em rede, por meio de interações que propiciam práticas colaborativas, reorganizando vínculos econômicos e sociais. Esta rede estimula uma mentalidade empreendedora coletiva, de criatividade, pensamento crítico, inovação, resiliência e aprendizado contínuo, em um movimento que ressoa não somente nos ambientes das empresas, mas contribui também para o desenvolvimento da sociedade.

O fomento à cultura empreendedora nas escolas, espaços compartilhados, ambientes digitais e empresas aponta para mudanças que influenciam as escolhas cotidianas e em longo prazo. Não é solução pronta, nem fácil, ou uma fórmula garantida, mas um caminho para lidar positivamente com o entrelace entre permanência e mudança que caracteriza o presente.

▪️ Joaquim Cartaxo é arquiteto urbanista e diretor superintendente do Sebrae/CE.