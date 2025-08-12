» Criança com aneurisma raro é salva após cirurgia; menino de 5 anos foi diagnosticado com aneurisma na artéria carótida

Jangadeiro FM
por Gabriele Reinaldo - 12/08/2025 às 19:44
A rotina da família de agricultores Talita Viana e Antônio Alves foi interrompida de forma abrupta neste mês. No Sítio Umburana, em Jucás, interior do Ceará, o filho do meio, Talyson, de apenas cinco anos, começou a apresentar sintomas preocupantes, como dores no pescoço, falta de apetite e vômitos com sangue. O diagnóstico revelou uma condição rara para a idade: um aneurisma na artéria carótida interna, uma dilatação da artéria com aumento do risco de rompimento e hemorragia grave.
💬 “Ele é muito forte, esperto, cheio de energia. Quando vimos que não estava bem, ficamos muito preocupados e corremos para buscar ajuda”, lembra o pai.
Atendido inicialmente no interior, o menino foi transferido para o Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), em Fortaleza. No dia 2 de agosto, já debilitado e com sangramento intenso, Talyson sofreu uma parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimado pela equipe médica.
Exames de imagem mostraram que o sangramento vinha da nasofaringe, região atrás do nariz. Para conter o sangramento, os médicos realizaram um tamponamento nasal de emergência, enquanto buscavam a causa exata do problema.
Diante da gravidade, Talyson foi transferido para o Hospital Geral de Fortaleza (HGF), que possui serviço especializado para esse tipo de tratamento. Na unidade, o médico neurorradiologista intervencionista Diego Bandeira realizou a embolização, procedimento minimamente invasivo no qual um cateter é inserido pela veia da perna até o aneurisma, onde pequenas molas metálicas bloqueiam o fluxo sanguíneo, prevenindo novos sangramentos.
💬 Após o procedimento, Talyson retornou ao Hias e permanece em observação na unidade ao lado da família. Para a mãe, ver o filho reagindo ao tratamento é um alívio. “Graças a Deus e aos médicos, ele está se recuperando bem. Em breve, vamos estar em casa de novo com ele. Foi tudo muito difícil, mas sentimos que não estávamos sozinhos”, disse, emocionada.
