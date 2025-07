» Coronel Aginaldo pede exoneração da Secretaria de Segurança de Caucaia

O Coronel Aginaldo (PL) pediu exoneração da Secretaria de Segurança Pública de Caucaia. A informação foi divulgada pelo prefeito Naumi Amorim (PSD) em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (20).

O pedido de desligamento ocorre ao mesmo tempo em que sua esposa, a deputada federal Carla Zambelli (PL), viaja ao exterior, após ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão em regime fechado, pela invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ocorrida em 2023. A parlamentar também foi condenada à perda do mandato e ao pagamento de uma multa de R$ 2,1 milhões.

Antes de se afastar oficialmente do cargo, o Coronel Aginaldo já havia solicitado duas licenças: a primeira em 21 de maio, “por motivo de doença em pessoa da família”; e a segunda em 30 de maio, “a fim de acompanhar um familiar em tratamento de saúde”.

Ele deveria retornar ao cargo nesta terça-feira (1º); no entanto, pediu exoneração. Com o afastamento do coronel Aginaldo, o secretário adjunto, Marcos Sena, assumiu a pasta da Segurança.

“Quero agradecer ao coronel pelos serviços prestados e pelo trabalho realizado à frente da nossa segurança. Reafirmo que seguimos firmes com o nosso compromisso de garantir mais segurança para toda a população da nossa Caucaia”, escreveu Naumi em publicação nas redes sociais.

RELEMBRE:

Após a condenação, Zambelli deixou o Brasil e, atualmente, se encontra nos Estados Unidos. Em resposta, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, decretou sua prisão preventiva e pediu sua inclusão na lista de foragidos internacionais da Interpol.