» Contradições e complexidades de mudanças climáticas, IA e desigualdade social

Por Joaquim Cartaxo

Perceber a realidade em 360° exige identificar relações de interdependência entre as variáveis políticas, econômicas, sociais, culturais e ambientais vigentes, que passam por adaptações diante das constantes mudanças e seus desdobramentos.

Conhecer as conexões entre tais elementos sustenta a construção de pontos de vista e fundamenta a tomada de decisão, cujos resultados são consequências das escolhas feitas. Esta visão integral favorece dinâmicas sociais mais equilibradas e resilientes frente às transformações sempre em curso.

O processo político define a organização da sociedade, influencia decisões econômicas, regula comportamentos e estabelece limites à atuação de grupos e indivíduos. Conforme o sistema de governo, a participação social e a distribuição de recursos se dão em maior ou menor grau, alterando estruturas coletivas e individuais.

Modelos econômicos divergem quanto à regulação do mercado e alocação de recursos. Economias centralizadas, como a da China, seguem diretrizes estatais, enquanto sistemas liberais, a exemplo do norte-americano, atuam sob os interesses dos mercados.

Os modos de vida expressam processos históricos e culturais dos diferentes grupos sociais, com suas crenças, valores, práticas e instituições, que moldam o comportamento coletivo. As sociedades, sob as novas influências, mudam de geração em geração.

A interação entre atividades humanas e recursos naturais alteram os ecossistemas e afetam a biodiversidade e as condições climáticas. O crescimento demográfico e o desenvolvimento urbano ampliam a demanda por energia, água e alimentos, pressionando os sistemas naturais.

Mudanças climáticas, inteligência artificial, desigualdade social desafiam a realidade contemporânea, cuja análise demanda atenção para os fatores históricos e as tendências, de modo a serem desenhados possíveis cenários, que incluem as contradições e complexidades presentes.