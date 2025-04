» Conta de energia no Ceará deve ficar mais cara a partir desse mês

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) vai definir, no próximo dia 15, o reajuste anual das tarifas da Enel, distribuidora de energia elétrica que atende todo o Ceará. As novas tarifas devem entrar em vigor no dia 22 de abril e os percentuais de reajuste variam de acordo com o tipo de cliente: residencial, rural ou industrial.

Neste ano, a expectativa é que o reajuste resulte em um aumento no preço da energia, devido aos custos de geração e aos encargos setoriais atuais. Com isso, a Enel deve repassar esse aumento aos consumidores, o que significa que os cearenses devem se preparar para contas de energia mais caras nos próximos meses.

Em 2024, houve uma redução média de 2,81% nas tarifas da Enel Distribuição Ceará, tornando a energia mais barata. O maior aumento nos últimos cinco anos ocorreu em 2022, quando o reajuste foi de 24,8%.

REAJUSTE TARIFÁRIO

O reajuste tarifário é um mecanismo anual de atualização do valor pago pelo consumidor, com data e fórmula-base estabelecidas no contrato de concessão. Ele é aplicado pela Aneel às distribuidoras de energia, e, no caso do Ceará, à Enel. O cálculo leva em conta indicadores econômicos e fatores como custos gerenciáveis e não gerenciáveis, além da inflação.

BANDEIRA VERDE

A Aneel anunciou, na última sexta-feira (28), que a bandeira tarifária para abril de 2025 será verde. Isso significa que não haverá custo adicional relacionado à bandeira tarifária nas contas de energia. A bandeira verde está em vigor desde dezembro de 2024.

As bandeiras tarifárias refletem as condições de geração de energia no país e são atualizadas mensalmente. É importante adotar bons hábitos de consumo de energia para evitar desperdícios e contribuir para a sustentabilidade do setor elétrico.