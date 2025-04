» Conta de energia fica 2,1% mais barata no Ceará a partir desta terça-feira

As contas de energia elétrica no Ceará ficarão em média 2,1% mais baratas a partir desta terça-feira (22). A redução garantida às tarifas da distribuidora de energia do estado, Enel Ceará, acontece devido ao reajuste aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no último dia 15 de abril.

Esse é o segundo ano em que as tarifas sofrem redução. Em 2024, as contas de luz da Enel Ceará baixaram cerca de 2,81% para os consumidores.

O cálculo para definir o valor da conta inclui, além do consumo de energia elétrica, impostos, encargos setoriais e outros. As tarifas são definidas pela agência reguladora, a Aneel, com base em leis e regulamentos federais.

No caso do reajuste, ele funciona como um mecanismo anual para atualizar o valor a ser pago pelo consumidor, com data de circulação e fórmula-base estabelecidas no contrato da concessionária – no Ceará, a Enel. O cálculo leva em conta indicadores econômicos e fatores como custos gerenciáveis e não gerenciáveis, além da inflação.

“É importante esclarecer que, em uma fatura de energia no valor de R$ 100, R$ 31 são destinados à Enel Distribuição Ceará para operação, expansão, manutenção da rede de energia e para remuneração dos investimentos. Os demais itens são custos não gerenciados pela companhia e repassados às empresas de geração, transmissão e aos Governos Federais e Estaduais”, explica Hugo Lamin, Diretor de Regulação da Enel Brasil.