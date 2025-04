» Confira como será o funcionamento dos equipamentos de saúde durante o feriado da Semana Santa

Em 2025, o feriado da semana santa será ainda mais extenso, com a inclusão do Dia de Tiradentes, na segunda-feira (21). Durante o período, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) estará com os serviços essenciais disponíveis para a população, além de outros serviços em regime de plantão.

A Rede Sesa conta com os serviços dos hospitais, distribuídos pelo estado, que funcionam todos os dias da semana. Além disso, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) permanecerão abertas 24 horas para atender casos de urgência e emergência. Outra assistência que permanece disponível é a do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Ceará 192, que atende 183 municípios do estado, com exceção apenas de Fortaleza.

💬 “A semana santa tem um fluxo ainda maior de trânsito e é bem mais intenso em termos de chamadas. Por isso, fazemos um plano de atenção para prevenir e acompanhar o translado de saída e de retorno da população. Essa já é uma rotina anual da urgência e emergência”, explica a coordenadora de Atenção à Rede de Urgência e Emergência (Corue) da Sesa, Eva Baia.

EMERGÊNCIA ODONTOLÓGICA

Na saúde bucal, dois Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) em Fortaleza atendem 24h casos urgentes: o CEO Centro (Avenida Tristão Gonçalves, 288) e o do Joaquim Távora (Rua Monsenhor Bruno, 2570). Na capital cearense, as UPAs 24h da Praia do Futuro, Canindezinho e José Walter também atendem casos de urgência e emergência odontológica.

BANCO DE LEITE HUMANO

Em relação à doação de leite humano, no Hospital Geral César Cals (HGCC), o banco de leite funcionará normalmente. O serviço tem atendimento 24 horas, por telefone, e no próprio banco, localizado na Avenida Imperador, 546, Centro, para as mães com intercorrências na amamentação.