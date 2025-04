» Concurso público para o Corpo de Bombeiros: Governo lança edital com 400 vagas para soldado

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, nesta segunda-feira (28), o lançamento do edital com 450 vagas para o cargo de soldado do Corpo de Bombeiros. As inscrições acontecem do dia 14 de maio a 2 de junho. O edital será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda.

💬 “Estamos fazendo esses concursos para fortalecer todas as forças de segurança do Ceará”, destacou Elmano durante transmissão ao vivo nas redes sociais.

O concurso, executado pela Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece), terá cinco fases. Os aprovados ainda passarão pelo curso de formação com mais de 1.400 horas/aula na Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp/CE).

O edital poderá ser acessado no site da instituição (www.cev.uece.br).

✍️ OUTROS CONCURSOS

Atualmente, também estão em andamento concursos públicos para soldado da Polícia Militar, com 1.000 vagas (inscrições abertas até 12 de maio); para oficial investigador da Polícia Civil, com 500 vagas (inscrições de 2 a 16 de maio); e para delegado da Polícia Civil, com 100 vagas.