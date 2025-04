» Concurso para Polícia Civil do Ceará: edital tem mais de 600 vagas com salários de quase R$ 7 mil

O edital do concurso para investigador da Polícia Civil do Ceará foi publicado no Diário Oficial do Estado, garantindo 637 vagas com salário inicial de R$ 6.732,71, para trabalhar 40 horas semanais. As inscrições começam no dia 2 de maio e seguem até o dia 16 do mesmo mês. O valor da taxa é de R$ 200.

Das 637 vagas, 425 são para nomeação imediata, sendo 100 para candidatos negros e pardos e 25 para pessoas com deficiência. Já no cadastro de reserva, são 212 vagas no total, com 50 para candidatos negros e pardos e 13 para pessoas com deficiência.

Entre os requisitos para o cargo, o candidato deve ter no mínimo 18 anos, possuir diploma de nível superior, além de Carteira Nacional de Habilitação, ativa e vigente, para condução de veículo automotor Categoria B, no mínimo. A seleção terá quatro fases, todas de caráter eliminatório:

1ª Fase: Prova Escrita, composta por Prova Objetiva, contendo 100 (cem) questões de múltipla escolha e Prova Discursiva, consistente na elaboração de uma redação de, no mínimo, 25 linhas e, no máximo, de 30 linhas, ambas de caráter eliminatório e classificatório;

2ª Fase: Teste de Aptidão Física;

3ª Fase: Avaliação Psicológica;

4ª Fase: Investigação Social.

A prova objetiva conta com questões de Língua Portuguesa (10), Informática (10), Raciocínio Lógico (10), Noções de Direito Constitucional (8), Noções de Direito Administrativo (8), Noções de Direito Penal (8), Noções de Processo Penal (8), Legislação Especial Penal e Processual Penal (8), Legislação Estadual (10), Contabilidade (5), Criminologia (5), Medicina Legal (5) e Estatística (5).