» Comunidade de Jericoacoara protesta contra cobrança de taxa às vésperas de julgamento

A comunidade de Jericoacoara, no litoral oeste do Ceará, realizou nesta sexta-feira (19) uma manifestação na sede do município de Jijoca de Jericoacoara, em protesto contra a cobrança da taxa de acesso à Vila. O ato antecede o julgamento marcado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), previsto para o dia 23 de setembro.

A mobilização reuniu moradores, comerciantes, empresários e jovens, que reivindicam a manutenção do acesso livre e sem pedágio à região. Uma segunda manifestação está programada para sábado (20), às 16h30, na praça principal de Jericoacoara.

O julgamento do TRF5 analisará o recurso da concessionária Urbia Cataratas, que busca manter a cobrança da taxa de acesso à Vila. O Ministério Público Federal (MPF) já emitiu parecer contrário, destacando que a cobrança não tem respaldo legal e representa risco ao direito constitucional de ir e vir da população e dos visitantes.

“Estamos preocupados com o destino de milhares de famílias que dependem do turismo em Jericoacoara. Não podemos aceitar que uma empresa desrespeite a comunidade ao impor um pedágio ilegal e imoral”, afirmou Lucimar Marques, presidente do Conselho Comunitário da Vila.

O prefeito de Jijoca de Jericoacoara, Leandro Cezar, também se posicionou: “estamos todos convocados: moradores, empresários, jovens e estudantes. Vamos lutar pelo nosso direito. Jericoacoara é de todos e não de uma empresa”.

A decisão do TRF5 é considerada crucial para a região, que tem grande dependência econômica do turismo. Os Conselhos Comunitário e Empresarial acompanham de perto o desdobramento judicial, ressaltando que a pauta vai além da economia e envolve justiça social e direitos fundamentais da população local.