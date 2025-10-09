» Comércio de trecho da Beira-Mar funcionará em dois turnos a partir de segunda

A partir da próxima segunda-feira (9), o trecho 1 da Beira-Mar de Fortaleza, localizado entre as ruas João Cordeiro e Ildefonso Albano, passará a funcionar em dois turnos: das 5h às 16h30 e das 17h às 0h.

A mudança faz parte do reordenamento da orla, e segundo a Prefeitura de Fortaleza, atende à necessidade de reorganização do calçadão para assegurar a segurança, acessibilidade e a harmonia urbanística do local.

Cinco ilhas de comércio serão implantadas no trecho, ainda como parte da fase do ordenamento. As ilhas terão distância aproximada de dez metros entre elas, e as marcações foram definidas pelas equipes técnicas da Secretaria Regional 2.

Aos trabalhadores, foram oferecidas possibilidades de entrar nos programas de empreendedorismo da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE), além da realocação das atividades para outro espaço público de Fortaleza.

Para auxiliar a transição dos comerciantes que irão atuar em outro horário, a Secretaria Regional 2 e a SDE planejam capacitações voltadas à qualificação e à adaptação comercial, como orientações práticas sobre atendimento ao público e gestão de pequenos negócios.

A alternância de horários será estendida, de forma gradual, aos demais trechos da Beira-Mar, levando em conta uso, fluxo e vocação econômica de cada segmento da orla.

MANUTENÇÃO DA BEIRA-MAR

Em paralelo a reorganização, o trecho 1 da Beira-Mar também passará por intervenções na segunda. A manutenção inclui pintura de bancos e mobiliários urbanos, recomposição de pisos industrial e intertravado, recuperação de muretas, substituição de balizadores e pisos podotáteis danificados.