» Com 178 milímetros, Fortaleza tem maior chuva do ano e uma das 10 maiores da história

Com 178.2 milímetros, Fortaleza registrou a maior chuva do Ceará entre esta quinta-feira (27) e sexta-feira (28). O registro também está entre os dez maiores da série histórica da capital, desde 1950. Os dados são Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), extraídos do sistema de monitoramento às 9h30.

Ao todo, choveu em 144 municípios cearenses, sendo que 12 registraram mais de 100 mm de acumulado.

🌧️ MAIORES CHUVAS EM 24 HORAS

Fortaleza 178.2 mm

Caucaia: 149.8 mm

Beberibe: 144.8 mm

Icó: 130.0 mm

Maranguape: 120.0 mm

Aquiraz: 118.0 mm

Cascavel: 105.0 mm

Pentecoste: 97.6 mm

Pindoretama: 95.0 mm

Alto Santo: 91.0 mm

⛈️ MAIORES CHUVAS DE FORTALEZA

29/01/2004: 250.0 mm

11/02/2024: 215.1 mm

11/02/2024: 200.00 mm

23/06/2012: 197.6 mm

27/03/2021: 197.5 mm

11/02/2024: 192.0 mm

20/03/1988: 189.0 mm

29/01/2004: 180.6 mm

28/02/2025: 178.2 mm 📌

23/06/2012: 177.8 mm