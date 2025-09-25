» Coleiras antiparasitárias gratuitas no Ceará

Coleiras antiparasitárias gratuitas no Ceará

por Gabriele Reinaldo - 25/09/2025 às 19:42

Foto: reprodução

As coleiras antiparasitárias são essenciais para a saúde dos cachorros, pois os protegem contra pulgas e carrapatos por até oito meses. No entanto, devido ao valor, nem todos os tutores podem proporcionar esse cuidado aos seus pets.

Pensando em promover o bem-estar dos nossos animais, o Governo do Ceará vai distribuir coleiras antiparasitárias gratuitamente em 14 municípios do estado nesta sexta-feira (26).

➡️ Deslize para o lado e confira a lista completa dos locais onde a ação será realizada.

Para receber o acessório, o pet precisa ter mais de um ano e estar saudável.

