» Coleiras antiparasitárias gratuitas no Ceará

As coleiras antiparasitárias são essenciais para a saúde dos cachorros, pois os protegem contra pulgas e carrapatos por até oito meses. No entanto, devido ao valor, nem todos os tutores podem proporcionar esse cuidado aos seus pets.

Pensando em promover o bem-estar dos nossos animais, o Governo do Ceará vai distribuir coleiras antiparasitárias gratuitamente em 14 municípios do estado nesta sexta-feira (26).

Para receber o acessório, o pet precisa ter mais de um ano e estar saudável.