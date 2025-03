» CNH Popular: Detran atende candidatos em 9 cidades do Ceará

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará vai intensificar, nos dias 22 e 23 de março, os atendimentos aos candidatos com inscrições aprovadas no programa CNH Popular em nove cidades.

Os municípios atendidos serão Aiuaba, Arneiroz, General Sampaio, Jati, Paramoti, Penaforte, Porteiras, Quiterianópolis e Tejuçuoca.

COMO AGENDAR O SERVIÇO?

Aqueles que obtiveram inscrição aprovada no programa devem realizar o agendamento presencial de 1ª habilitação para atendimento na autoescola, por meio do site oficial do Detran-CE (www.detran.ce.gov.br), clicando no link “Acompanhe sua inscrição”.

No dia do atendimento, o candidato deverá comparecer ao local no horário agendado levando identidade, CPF e comprovante de endereço ou declaração de residência. O andamento do processo de habilitação poderá ser acompanhado através do aplicativo Meu Detran CE.

OUTRAS CIDADES ATENDIDAS

O Detran informa que mais cidades receberão o apoio e que divulgará posteriormente quais serão, por meio do site e das redes oficiais do órgão. Para maiores esclarecimentos, o número (85) 3195-2300 foi disponibilizado à população.

SOBRE A CNH POPULAR

O programa CNH Popular dá a pessoas de baixa renda a possibilidade de conseguirem a Carteira Nacional de Habilitação de forma gratuita. Aos que optam pela categoria A (motocicletas), também é disponibilizado um capacete de segurança.

As inscrições para novas edições são divulgadas nos meios de comunicação oficiais do Departamento de Trânsito.

MANTENHA A ATENÇÃO

Por ser totalmente custeado pelo Estado, o Detran não envia qualquer tipo de e-mail ou SMS, de boletos ou cobranças da CNH Popular.