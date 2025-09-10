» CNH Popular atende seis cidades do Ceará

CNH Popular atende seis cidades do Ceará

por Gabriele Reinaldo - 10/09/2025 às 19:50

Candidatos com inscrições aprovadas no programa CNH Popular serão atendidos em cinco municípios do Ceará nos dias 13 e 14 de setembro. Esta rodada atende as edições de 2023 quanto de 2024, em seis novos municípios: Aquiraz, Itaitinga, Chorozinho, Pacatuba, Itarema e Amontada.

 

Para dar início ao processo de habilitação, o candidato aprovado deve primeiro agendar seu atendimento na autoescola. O agendamento é realizado no site oficial do Detran-CE, no link “Acompanhe sua inscrição”. No dia do atendimento, é obrigatório apresentar os documentos de identidade, CPF e um comprovante ou declaração de endereço.

Em seguida, todos os candidatos devem comparecer às comissões que serão organizadas pelo Detran nos respectivos municípios para dar prosseguimento ao processo. O andamento da habilitação pode ser acompanhado pelo aplicativo Meu Detran CE.

O Detran comunicará de forma coordenada as próximas cidades a receberem os atendimentos do programa por meio de seu site oficial e redes sociais. Caso tenha dúvidas ou precise de mais esclarecimentos, o candidato pode entrar em contato com a central de atendimento ao usuário pelo número (85) 3195-2300.

