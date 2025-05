» Cliente é morto dentro de supermercado e um funcionário do local ficou ferido no Mondubim

Uma ocorrência em um supermercado do bairro Mondubim, em Fortaleza, resultou em um cliente morto, ainda não identificado formalmente, e um funcionário atingido por uma bala perdida, que foi direcionado a uma unidade de saúde para receber socorro.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência no final da tarde deste domingo (11).

Ainda não há atualizações sobre o estado de saúde do funcionário ou sobre as suspeitas de autoria do crime. A SSPDS afirma que diligências estão sendo realizadas para descobrir quem cometeu o ato e reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.

Os relatos podem ser direcionados para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser enviadas mensagens de texto, áudios, vídeos e fotos, ou ainda pelo “e-denúncia” (https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/). Além disso, o número (85) 3101-7474, do DHPP, também é disponibilizado para a coleta de informações.