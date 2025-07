» Cinco homens são presos por tentar fraudar prova do concurso da PMCE em Fortaleza

Cinco homens foram presos suspeitos de envolvimento em tentativas de fraude durante a aplicação da prova do concurso da Polícia Militar do Ceará (PMCE), neste domingo (13). As ações ocorreram nos bairros Benfica, Fátima e Cidade 2000, em Fortaleza. Os suspeitos responderão a inquérito por crime contra a fé pública.

No bairro Cidade 2000, policiais localizaram três homens, naturais de Pernambuco, em uma residência onde estariam organizando um esquema para burlar o certame. No local, foram apreendidos diversos materiais eletrônicos, como transmissores, receptores e aparelhos celulares. Os suspeitos, de 23, 30 e 40 anos, foram encaminhados ao 2º Distrito Policial e autuados por associação criminosa.

Já no Benfica, uma equipe do 6º Batalhão foi acionada até um local de prova da Universidade Federal do Ceará (UFC), após denúncia de que um homem tentava realizar o exame no lugar de outro candidato. O fiscal identificou a irregularidade, e o suspeito, de 40 anos, foi preso em flagrante. Ele foi conduzido ao 7º Distrito Policial, onde foi autuado por falsidade ideológica.

No bairro de Fátima, outro caso semelhante foi registrado. Um candidato foi flagrado com um documento falso e um celular escondido no calçado. Ao ser questionado, ele confessou que estava fazendo a prova em nome de outra pessoa. O homem, de 28 anos, foi levado ao 10º Distrito Policial e autuado por uso de documento falso e associação criminosa.