» Chacina do Curió: dez acusados vão a júri populas, finalizando processo iniciado em 2015

O quarto e o quinto julgamento do caso da chacina do Curió estão marcados para os dias 25 de agosto, com sete novos réus levados a júri popular, e 22 de setembro, com três réus. Com os procedimentos, todos os 30 acusados pelos crimes terão passado por julgamento.

As datas foram definidas pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), e os réus serão julgados pelo Conselho de Sentença (jurados) da 1ª Vara do Júri de Fortaleza. Do total de denunciados, 20 já passaram por esse processo em outras três sessões que totalizaram 214 horas e 30 minutos, sendo consideradas as mais extensas do judiciário estadual.

ENTENDA O CASO

A chacina do Curió aconteceu entre os dias 11 e 12 de novembro de 2015 na região da Grande Messejana, deixando 11 pessoas mortas. O processo sobre o caso já se aproxima dos 10 anos de duração e conta com mais de 13 mil páginas.

Pela extensão, os autos foram divididos em três para dar maior agilidade aos julgamentos. Inicialmente, foram denunciados 45 policiais militares, dos quais 44 tiveram a denúncia aceita.

No decorrer das diligências, 10 acusados foram impronunciados pela Justiça, por considerar que não existiam indícios suficientes de autoria para levá-los a julgamento pelo Tribunal. Dessa forma, o processo, ainda dividido em três, passou a contar com 34 réus.

Após análise de recursos em instâncias superiores, três réus foram desclassificados para processo na Vara de Auditoria Militar e o acusado Daniel Campos Menezes faleceu, sendo extinta a punibilidade. Permaneceram, nos três processos, 30 réus, dos quais 20 já foram julgados.