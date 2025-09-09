» Cearenses ganham 6 das 10 medalhas brasileiras na Olimpíada Latino-Americano de Astronomia

Cearenses ganham 6 das 10 medalhas brasileiras na Olimpíada Latino-Americano de Astronomia

por Gabriele Reinaldo - 09/09/2025 às 19:49

Seis entre os dez medalhistas brasileiros da Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica (OLAA) são cearenses, sendo cinco medalhistas de ouro e um de prata. As provas tiveram participação de 74 estudantes, 26 líderes e 15 observadores de 14 países.

A competição ocorreu entre os dias 1º e 7 de setembro nas cidades do Rio de Janeiro e de Barra do Piraí (RJ). Os estudantes foram selecionados entre os 50 melhores participantes da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) 2024.

Durante a olimpíada, os alunos realizaram diversos desafios que testaram os conhecimentos em astronomia e astronáutica. Dentre as atividades, estão prova em planetário, prova observacional com uso de luneta e telescópio, exames teóricos e até a construção e lançamento de foguetes de garrafa PET.

As delegações ainda realizaram uma excursão para Itajubá (MG), onde conheceram as instalações do Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA).

Os medalhistas de ouro foram:
🥇 Felipe Maia Silva, de Fortaleza (CE);
🥇 Filipe Ya Hu Dai Lima, de Fortaleza (CE);
🥇 Lucas Praça Oliveira, de Fortaleza (CE);
🥇 Guilherme Waiandt Moraes, de Fortaleza (CE);
🥇 Gustavo Globig Farina, de Fortaleza (CE);
🥇 Isabela Xavier de Miranda, do Rio de Janeiro (RJ);
🥇 Luís Fernando de Oliveira Souza, de Cassilândia (MS);
🥇 Eyke Cardoso de Souza Torres, de Ourilândia do Norte (PA);
🥇 Larissa França Souza, de Goiânia (GO).

🥈 João Victor Evers Cordeiro, de Fortaleza (CE), ganhou medalha de prata.

As medalhas foram obtidas nas premiações em grupo, quando as equipes nacionais ganharam em melhor prova teórica e de foguetes, e nas premiações individuais, de melhor prova observacional e melhor prova teórica.

