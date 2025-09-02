» Cearense ex-ministro de Bolsonaro é o único réu a comparecer ao julgamento da trama golpista

O ex-ministro da Defesa e cearense Paulo Sergio Nogueira foi o único réu do Núcleo 1 a comparecer ao primeiro dia do julgamento da tentativa de golpe de Estado, nesta terça-feira (2).

“A gente acredita na Justiça e nas provas apresentadas nas nossas alegações finais”, afirmou o ex-ministro.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), um dos réus da ação penal, decidiu não ir ao julgamento. De acordo com a defesa do ex-presidente, Bolsonaro cogitou ir, no entanto, desistiu da ideia por problemas de saúde.

Os réus do Núcleo 1, chamados de núcleo crucial da trama golpista, são:

– Jair Bolsonaro – ex-presidente da República;

– Alexandre Ramagem – ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);

– Almir Garnier- ex-comandante da Marinha;

– Anderson Torres – ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;

– Augusto Heleno – ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);

– Paulo Sérgio Nogueira – ex-ministro da Defesa;

– Walter Braga Netto – ex-ministro de – Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022;

– Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Todos os envolvidos são acusados pela Procuradoria-Geral da República dos crimes de: liderar ou integrar organização criminosa armada, atentar violentamente contra o Estado Democrático de Direito,

golpe de Estado, dano qualificado por violência e grave ameaça, deterioração de patrimônio tombado.

Os réus são representados por seus advogados, já em nome da acusação, está presente o procurador-geral da República, Paulo Gonet, que assina a denúncia.