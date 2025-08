» Ceará terá sua primeira plataforma de streaming; Siará+ reúne obras cearenses para fortalecer setor audiovisual

O Ceará receberá seu primeiro serviço de streaming para valorizar a produção audiovisual local. A plataforma Siará+ será lançada nesta terça-feira (5) com um catálogo que promete grande variedade de obras cearenses, com acesso gratuito, mediante cadastro.

A iniciativa é da Secretaria de Cultura do Ceará (Secult Ceará), em parceria com o Instituto Dragão do Mar e o Cineteatro São Luiz, e faz parte das políticas públicas para garantir a difusão, a memória e o fortalecimento do setor audiovisual do Estado. O endereço eletrônico será www.siaramais.cultura.ce.gov.br.

De acordo com a Secult, a Siará+ chega com um catálogo potente e diverso, reunindo 50 obras de artistas que marcam a história e o presente do audiovisual cearense. Allan Deberton, Armando Praça, Rosemberg Cariry, Amanda Pontes, Karim Aïnouz e Bárbara Cariry são exemplos de assinaturas nos projetos catalogados.

“A plataforma amplia o acesso ao cinema feito no Ceará e valoriza as múltiplas linguagens, gerações e territórios que compõem a cena audiovisual do estado”, afirma a pasta.

CATÁLOGO E NOVAS ADIÇÕES

O acervo do streaming já está catalogado e licenciado pelo Instituto Tamanduá Synapse Cultural, incluindo produções contempladas pelas várias edições do antigo Edital Ceará de Cinema e Vídeo (hoje Edital Ceará de Cinema e Audiovisual). Também há uma chamada pública aberta atualmente para selecionar e licenciar 30 curtas-metragens brasileiros produzidos entre 2020 e 2025, nos gêneros ficção, documentário e animação.

A Secult afirma que outras iniciativas serão feitas periodicamente, garantindo que 70% do catálogo seja composto por filmes produzidos no Ceará, incluindo produções da Rede de Equipamentos da Secult e seus parceiros.

No lançamento, o catálogo terá cinco coleções para explorar: Memória e Identidade Cearense; Corpo, Cotidiano e Gênero; Ruralidades e Sertões Urbanos; Experimentações Visuais e Narrativas e Patrimônio, História e Consciência Social.

(Foto: Divulgação)