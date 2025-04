» Ceará terá departamento de repressão ao crime organizado e mais 9 batalhões da PM

O Ceará vai contar com um Departamento de Repressão ao Crime Organizado, nova divisão da Polícia Civil. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (31), pelo governador Elmano de Freitas (PT), durante as assinaturas dos decretos que regulamentam a reestruturação das forças de segurança do estado. Confira algumas das mudanças:

Entre as medidas anunciadas para a Polícia Civil estão a criação de 4 delegacias: duas delegacias de repressão ao crime organizado, uma no norte e outra no sul do estado; uma delegacia de proteção ao torcedor e uma delegacia especializada em armas de fogo, munições e explosivos.

Na reestruturação da Polícia Militar do Ceará, serão implementados quatro novos comandos regionais para favorecer o maior conhecimento territorial. Atualmente, existem quatro comandos e passará a ter oito até o fim do ano. Em adição, serão criados nove batalhões pelo estado: 3 na região norte, 5 na região sul e 1 em Caucaia.

Para o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, serão criados dois novos batalhões, um de prevenção adicional e outro de salvamento aquático.

Já na Perícia Forense do Ceará estão sendo investidos mais de R$ 15 milhões em novos equipamentos e serão criados 23 novos núcleos, entre eles Meio Ambiente e Veterinária, identificação veicular, identificação da pessoa desconhecida e balístico, que produzirá provas técnicas para investigações.

Além disso, ficou definida que a formação de novos agentes de segurança será feita de forma integrada na Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará, independente da força de segurança que o servidor será destinado.