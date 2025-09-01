» Ceará tem 18 municípios sob alerta de “perigo potencial” para vendaval; confira a lista completa

Ao todo, 18 municípios do Ceará estão sob alerta de “perigo potencial” para vendavais com ventos entre 40 km/h e 60 km/h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O aviso é válido a partir desta segunda-feira (1º) até às 9h da quarta-feira (3), com baixo risco de queda de galhos de árvores.

Além do alerta para vendavais, o Inmet também emitiu um aviso de “perigo potencial” para ventos costeiros em Fortaleza e em outros 30 municípios do estado. Esse aviso é válido até as 23h59 desta terça-feira (2).

Segundo o Inmet, a intensificação dos ventos nas regiões litorâneas pode provocar o deslocamento de dunas de areia sobre construções localizadas na orla.

➡️No carrossel, você pode conferir todas as cidades incluídas no alerta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jornal Jangadeiro (@jornaljangadeiro)

RECOMENDAÇÕES:

Tanto para o vendaval quanto para os ventos costeiros, o Instituto faz as seguintes orientações:

– Evite se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, pois há risco, ainda que baixo, de queda e descargas elétricas;

– Não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

Em caso de dúvidas ou para mais informações, entre em contato com a Defesa Civil, pelo número 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.