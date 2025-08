» Ceará registra mais de 25 mil novos empregos formais no primeiro semestre

Durante o primeiro semestre deste ano, período que compreende os meses de janeiro a junho, 25.812 pessoas tiveram a carteira de trabalho assinada e ingressaram no mercado formal de emprego, com os direitos trabalhistas garantidos.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e foram divulgados nesta segunda-feira (4) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em Brasília.

O Ceará foi o segundo estado do Nordeste com maior criação de novos postos de trabalho, ficando atrás apenas da Bahia, que registrou 67.533 vagas. No estado, o número de contratações com carteira assinada superou o de demissões.

Com isso, o Ceará passou a contar com 1.434.560 vínculos formais de trabalho.

Durante o primeiro semestre, o setor de serviços liderou a geração de empregos, com 13.168 vagas preenchidas, seguido da construção civil (6.579), indústria (5.030), comércio (1.018) e agropecuária (17).

Considerando o perfil dos admitidos, observa-se que “as novas vagas foram ocupadas principalmente por homens (15.909), jovens de 18 a 24 anos (22.128) e pessoas com ensino médio completo (19.855).”

Quanto ao salário médio de admissão, o Ceará registrou o segundo melhor resultado do Nordeste, com média de R$ 2.008,32, acima da média regional, que ficou em R$ 1.933,77.