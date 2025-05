» Ceará ganha novo presídio para até 650 internos

O estado do Ceará está prestes a inaugurar sua terceira unidade prisional com foco em educação, capacitação profissional e trabalho. O novo presídio, que está em fase final de construção, está localizado no município de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Com capacidade para abrigar 650 detentos, a unidade tem como objetivo principal a ressocialização dos internos, oferecendo oportunidades de reintegração por meio de estudos e qualificação profissional. A estrutura contará ainda com um efetivo reforçado de agentes penitenciários para garantir a segurança.

Durante os dias de visita, os familiares dos internos passarão por vistorias rigorosas com o uso de cães farejadores e equipamentos tecnológicos capazes de detectar materiais ilícitos. A medida busca manter o ambiente prisional seguro e controlado.

