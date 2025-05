» Ceará é o 4º estado com melhor qualidade de vida do Nordeste; Fortaleza é a 5ª capital da região

O Ceará apresentou avanços significativos em qualidade de vida, segundo o Índice de Progresso Social Brasil 2025 (IPS Brasil 2025), alcançando pontuação média de 59,72 em uma escala de 0 a 100, ficando um pouco abaixo da média nacional (61,96), mas à frente de estados do nordeste como Alagoas, Bahia, Pernambuco e Maranhão. Dessa forma, o estado é o 4º estado com melhor qualidade de vida do Nordeste.

O IPS, divulgado nesta semana, avalia o desempenho social e ambiental dos estados e municípios brasileiros a partir de três grandes dimensões: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-estar e Oportunidades.

🏠O componente Moradia foi o melhor avaliado, com média de 86,45, mostrando que o estado conseguiu melhorar as condições de habitação para a população.

🚰 O estado se destacou também na dimensão de Necessidades Humanas Básicas, com nota 71,92, que representa áreas como acesso à água potável, moradia, segurança pessoal e nutrição.

👷🏻Apesar dos avanços, o estado ainda enfrenta grandes desafios na dimensão de Oportunidades, com nota 44,23, uma das mais baixas do país. O componente Direitos Individuais teve nota de apenas 30,12s.

A capital alencarina também apresentou avanços. Em áreas como moradia, com nota de 93,85, e acesso à água e saneamento (81,19), refletem boas condições básicas de vida. A cidade também se destaca em nutrição e cuidados médicos básicos, com pontuação de 77,87.

No entanto, desafios persistem em segurança pessoal, que obteve apenas 42,67 pontos, e inclusão social, com 32,37, sinalizando altos índices de violência e desigualdade. Em oportunidades, Fortaleza alcançou 51,22 pontos, com destaque para o acesso à educação superior (67,52), mas ainda registra baixos indicadores em direitos individuais (42,76) e inclusão de minorias.

O QUE É O IPS BRASIL?

O IPS Brasil é calculado com base em 57 indicadores sociais e ambientais, sendo considerado uma das ferramentas mais abrangentes para medir o progresso real da sociedade, além do crescimento econômico.