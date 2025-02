» Casa de show ligada a facção criminosa é interditada, e administrador é preso em Fortaleza

Uma casa de shows localizada no bairro da Serrinha, em Fortaleza, foi interditada nesta quinta-feira (6) durante a Operação “Fim de Festa”, do Ministério Público do Ceará (MPCE). Segundo as investigações, o estabelecimento seria vinculado a uma facção criminosa de origem carioca.

Durante a ação, o sócio-administrador da casa de shows também foi preso e foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão contra outros investigados nos bairros Serrinha, Parque Dois Irmãos e Mondubim.

📄 Conforme o MP, o estabelecimento é responsável pela promoção de eventos festivos “com apologia ao crime organizado e funcionaria como reduto destinado ao fortalecimento dos interesses da facção criminosa, principalmente do núcleo subordinado a uma das principais lideranças de uma facção criminosa de origem carioca, preso preventivamente em 2023”.

A apuração aponta que o estabelecimento era gerido por familiares e pessoas ligadas ao detento e serviria para reuniões de membro da facção e/ou cooptação de novos membros, assim como para encobrir crimes como tráfico de drogas, corrupção de menores e porte de armas de fogo.

📄 “Há registros, inclusive, de brigas generalizadas, com pessoas gravemente feridas, ocorridas em algumas das festas realizadas no local”, ressalta o órgão ministerial.

De acordo com a investigação, a facção criminosa também se utilizaria da pessoa jurídica como mecanismo para lavagem do dinheiro obtido em atividades ilícitas. A partir de contas bancárias de pessoas interpostas e/ou empresas de fachada, alguns dos investigados teriam movimentado, em poucos meses e sem justificativa aparente, valores acima de R$ 1 milhão, de modo incompatível com a renda e/ou patrimônio declarados.

📲 Na operação, foram apreendidos celulares, maquinetas de cartão de crédito, notebooks e documentos que serão analisados pelos órgãos especializados.