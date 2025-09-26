» Cartão Gratuidade para PCDs pode ser solicitado nas Secretarias Regionais

O Cartão Gratuidade para Pessoas com Deficiência (PcDs), que garante passagens gratuitas no transporte público de Fortaleza, já pode ser solicitado em todas as 12 Secretarias Regionais do município.

COMO SOLICITAR:

A pessoa com deficiência (física, auditiva, visual, mental/intelectual ou múltipla) deve comparecer à sede da Regional mais próxima de sua residência, portanto a documentação necessária e duas fotos 3×4.

Os documentos exigidos são: laudo médico padrão emitido pelo SUS, declaração da Regional ou do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), CPF, RG, comprovante de residência, duas fotos 3×4, dois números de telefone para contato e, no caso de adultos, a carteira de trabalho digital.

A documentação passa por uma perícia realizada pelo médico perito da Etufor. Caso o pedido seja deferido, o cartão é entregue pela própria Regional onde foi solicitado.

Para ter acesso ao benefício, também é necessário cumprir critérios socioeconômicos.

MAIS INFORMAÇÕES:

O projeto faz parte do plano Fortaleza Inclusiva, reforçando a descentralização e a inclusão de grupos minoritários nos mais diversos espaços públicos.

Atualmente, mais de 57 mil fortalezenses são beneficiados, com ou sem acompanhante.

O Cartão Gratuidade para Pessoas com Deficiência também pode ser solicitado na sede da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

💬 “O fato de o cidadão poder resolver essa demanda diretamente na sua Regional é um avanço importante dentro da política de descentralização da gestão. Essa proximidade facilita o acesso, amplia a inclusão e reforça o compromisso da Prefeitura em levar serviços para perto das pessoas”, declarou Júlio Brasil, coordenador adjunto da Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais.

Com o objetivo de capacitar os funcionários das Regionais, a Prefeitura de Fortaleza promoveu, também nesta semana, um curso de capacitação sobre acolhimento humanizado e atendimento ao cidadão, ministrado por profissionais da Etufor.